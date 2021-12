Minaccia la compagna con un coltello, 35enne finisce in carcere

VERONA - Gli agenti delle volanti della questura di Verona hanno arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere di Santa Lucia, a seguito della richiesta pervenuta al 113 da parte di una donna che segnalava di essere stata ripetutamente minacciata dal compagno con un coltello a serramanico.

APPROFONDIMENTI VERONA Violenza sessuale sui ragazzini che allena, arrestato un allenatore... PORDENONE/PORTOGRUARO Presa la banda che rubava sempre da H&M: cinque albanesi in cella VERONA Truffa e bancarotta fraudolenta, arrestate due persone VERONA Si fanno spedire con il corriere 45 chili di droga: due giovani... LE INDAGINI Sequestrano e picchiano un uomo per una relazione clandestina: tre...

Alla vista dei poliziotti, l'uomo - dopo aver gettato fuori dalla finestra il coltello utilizzato per minacciare la compagna - ha assunto un atteggiamento aggressivo e dai primi controlli è emerso che negli ultimi anni, infatti, le forze dell'ordine erano già intervenute in occasione di episodi analoghi di violenza domestica. Il 35enne è stato arrestato così per maltrattamenti in famiglia aggravati dall'utilizzo di un coltello, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell'arresto il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Padova.