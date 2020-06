Complimenti dal Governo all'Arena, Cecilia Gasdia: «Nostri i risultati migliori»

VERONA - «Nell'indubbia difficoltà degli ultimi mesi, mentre fervono alacremente i preparativi della particolare ed eccezionale stagione 2020, le considerazioni del commissario straordinario del Governo ci danno forza ed energia per concentrarci sugli obiettivi essenziali, senza perderci mai in sterili polemiche, per le quali non abbiamo e non vogliamo avere tempo».

Lo ha affermato la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, commentando il dato pubblicato nella relazione semestrale del commissario straordinario del Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche, secondo cui il risultato del margine di produzione totale che Fondazione Arena ha raggiunto è «il risultato di gran lunga migliore registrato dalle fondazioni lirico-sinfoniche monitorate». L'ente lirico veronese sottolinea in una nota che che questo risultato è stato raggiunto «grazie ad un importante aumento del numero di alzate di sipario, una costante crescita del numero totale degli spettatori, pari al 10,08% in più sul 2018, ricavi da biglietteria e abbonamento pari a 24,79 milioni di Euro, cioè il 50,94% sul volume totale dei ricavi che rappresenta il più alto ricavo medio per spettatore su tutte le fondazioni monitorate; un margine di produzione totale pari a 15,69 milioni di Euro, cioè - conclude - un aumento di performance del 15,94%».

