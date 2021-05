Arena: ok a seimila spettatori, manca solo il timbro. Si sta valutando la capienza piena

VERONA - Con il via libera alla deroga sulla massima capienza dato per competenza dall'Asl 9 Scaligera - dopo l'ok della Conferenza delle Regioni -, l'Arena di Verona si appresta ad aprire i cancelli fino a 6.000 spettatori per il Festival Lirico e gli eventi extra lirica. Lo ha annunciato oggi la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante un incontro in streaming con il sindaco della città, Federico Sboarina, presidente della Fondazione Arena. Ora, ha riferito Sboarina, «manca solo il recepimento formale da parte della Regione».

Ma si sta valutando un'ipotesi sperimentale di piena capienza (cioè circa 15mila) per l'anfiteatro. Borgonzoni, che ha lavorato al progetto, ha detto di aver avuto il via libera dal Comitato tecnico Scientifico ad una sperimentazione che prevede l'effettuazione del tampone rapido anti-Covid agli spettatori in ingresso all'Arena e la ripetizione del test (per l'eventuale tracciamento) una settimana dopo l'evento. I tamponi saranno gratuiti, grazie alla collaborazione di alcune aziende farmaceutiche. Questo, però, solo per gli spettacoli per i quali non sia già in corso - come invece il Festival Lirico - la vendita dei biglietti. «Le sperimentazioni in Spagna - ha aggiunto Borgonzoni - ci hanno permesso di vedere che non c'è stato nessun caso di contagio su 5.000 spettatori». «Ospitare soltanto mille persone vuol dire chiudere la città di Verona e non solo l'Arena» ha osservato la sottosegretaria.