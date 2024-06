Arena di Verona. Carrellata di volti noti al Galà della lirica italiana patrimonio Unesco: da Claudia Gerini a Cristiana Capotondi. Presente Mattarella Foto

VERONA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in serata all'Arena di Verona, per assistere al galà della lirica italiana Patrimonio Unesco. All'entrata, salendo al palco reale, è stato accolto da un lungo applauso da parte degli spettatori presenti. Prima del Capo dello Stato, nell'anfiteatro sono giunti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e i ministri Sangiuliano, Urso e Ciriani, oltre al sindaco Damiano Tommasi e al presidente veneto Luca Zaia, che lo hanno accolto in piazza Bra.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato: «La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità promosso dal ministero della Cultura per il riconoscimento dell'arte del canto lirico da parte dell'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità.

Il suo ingresso è stato salutati da applausi e in tanti hanno gridato «Giorgia». La premier ha salutato la platea e ai giornalisti ha detto: «Fanno sempre piacere gli applausi». «Per me è un onore essere qui», ha aggiunto.

Poi ha concluso: «Penso che questa serata sia una grande possibilità di raccontare il nostro passato e di costruire il nostro futuro. Io purtroppo non ho più molto tempo per fare quasi niente, però quando posso vengo sempre volentieri». (foto di Angela Pederiva)