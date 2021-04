Arena di Verona, la riapertura: ripartono gli spettacoli dal vivo «in sicurezza»

VERONA - Riapertura dell'Arena, simbolo della città. «L'anno scorso, nel pieno della pandemia, abbiamo dato prova di poter accogliere in piena sicurezza in Arena più di 4mila spettatori. Quest'anno siamo fiduciosi perché abbiamo un protocollo che ci consentirà di garantire le massime condizioni di sicurezza ad almeno 6mila persone a sera. Così Verona si riaprirà al mondo». Lo afferma il sindaco di Verona, Federico Sboarina, a proposito della prossima ripartenza degli spettacoli dal vivo in Italia: «Apprezzo - aggiunge - tutti coloro, istituzioni e organizzatori, che citano l'Arena di Verona come esempio virtuoso per la riapertura degli spettacoli dal vivo in Italia». L'Arena è pronta a ripartire il 5 giugno con il concerto de 'Il Volò, tributo al Ennio Morricone, seguito dal live di Emma il 6 giugno, e dalla prima dell'Opera Festival 2021 affidata al maestro Riccardo Muti che, il 19 giugno, dirigerà Aida.