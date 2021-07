Al via Aperol with Heroes all'Arena di Verona, venerdì e sabato 12 artisti sul palco: ci sono Mahmood, Lauro e Madame

Torna la musica all'Arena di Verona. Svelato il cast dell'Aperol with Heroes - Together We Can in programma questo venerdì e sabato nel più importante teatro all'aperto scaligero. I concerti andrà in diretta straming sulla piattaforma LiveNow.

Un festival musicale che accoglierà 12 grandi artisti della scena italiana. L’evento sarà reso possibile anche grazie all’impegno di Aperol, icona dell’aperitivo italiano.

Il ruolo di Aperol

L'obiettivo dell'azienda di bevande è quello di «creare connessione diretta e spontanea tra le persone, invitando alla condivisione e all’apertura verso gli altri», spiegano gli organizzatori. «Quest’anno la musica ci unisce per promuovere il rispetto di ogni diversità, per una società in grado di accogliere e valorizzare tutte le differenze», proseguono.

Aperol with Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale. La raccolta fondi sarà presentata in Italia il 17 Luglio a Milano in occasione di Play:Fair, iniziativa che vede la partecipazione anche delle Nazioni Unite.

La line-up dell'evento

A calcare il palco tutti i 12 artisti presenti avranno la possibilità di esibirsi per 20 minuti in un set inedito. Nella prima giornata dell'ecento, venerdì, si esibiranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni. Sabato invece spazio a Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

A sostenere questo grande evento ci saranno tre fra i più importanti network radiofonici italiani, come Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2. La direzione artistica è affidata a LaTarma, la digital strategy di Comunicarlo. Tra i partners istituzionali si ricordano invece Asvis e Keychange. «Grazie anche a OTR, Bomba Dischi, Woodworm», concludono gli organizzatori.

Buglietti già disponibili

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle 16 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com. Disponibili poi anche i biglietti per il live streaming su https://www.live-now.com/it-it. Per informazioni: Sito Web / Instagram Aperol with Heroes - Together We Can, ideato e prodotto da Music Innovation Hub Spa - Impresa Sociale, Friends&Partners, Live Nation, Vivo Concerti e RP Legal & Tax, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi.