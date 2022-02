Verona come Genova, uniche in Italia: con l'app si pagano le multe "in diretta"

VERONA - Stop a raccomandate e lunghe code davanti agli uffici, ora a Verona le contravvenzioni arrivano direttamente sullo smartphone. Basta avere l'app Io e tutto diventa digitale e veloce. Dal verbale alla notifica, fino al pagamento passano pochi istanti e il cittadino risparmia tempo, costi e stress. Verona è la seconda città d'Italia ad attivare questo servizio, già in uso a Genova. Per ora il servizio riguarda quei verbali che non vengono contestati al momento dell'infrazione: ingresso non autorizzato sotto i varchi elettronici della Ztl, superamento del limite di velocità agli autovelox fissi e transito sulle corsie preferenziali dei bus.

La notifica potrà arrivare anche in caso a di rimozione dell'auto. In tempo reale, il proprietario del mezzo riceve un messaggio contenente tutti i riferimenti, data, ora e luogo, con l'indicazione di dove il veicolo viene temporaneamente parcheggiato. Un servizio quest'ultimo reso possibile grazie alla collaborazione con la Motorizzazione. Appena attivata su 1.180 sanzioni pendenti, ben 270 sono state già pagate.