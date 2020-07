Conto alla rovescia per Gardaland: domenica 19 festeggia i 45 anni dall'apertua

PESCHIERA - Domenica 19 luglio prossima ricorreranno 45 anni dall’apertura di. All’epoca il Parco presentò al pubblico italiano una realtà assolutamente nuova - con aree tematizzate che davano ai visitatori la sensazione di entrare in un mondo fantastico come quello cinematografico - e aprì la strada allo sviluppo dell’industria del divertimento in Italia. Nel tempo Gardaland è cresciuto affermandosi come importante realtà a livello europeo e trasformandosi continuamente per soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi ospiti; anche nella stagione in corso non ha rinunciato a mettersi in gioco studiando un protocollo di sicurezza che è stato poi d’ispirazione per gli altri parchi.