Anziana violentata in casa da un 22enne: arrestato

VERONA - Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre un moldavo di 22 anni è entrato di notte in casa di una donna di 79 anni, poi ha abusato della donna. L'uomo è stato rintracciato e arrestato - come riportato dall'Arena di Verona - con l'accusa di violenza sessuale e rapina, scoperto non lontano dalla casa della vittima, conaddosso la tessera sanitaria della 79enne e alcuni oggetti che aveva rubato dai cassettidi camera.

Il 22enne si è arrampicato dal balcone, appena nella stanza ha bloccato la donna - che si era svegliata di soprassalto - tappandole la bocca, poi le ha puntato il coltello alla gola, passando la alma su tutto il corpo e obbligandola a spogliarsi e abusando di lei. Una volta finito, ha rovistato ovunque e ha rubato due orologi. La donna a quel punto è riuscita a chiedere aiuto alla figlia, che abita nell'appartamento accanto.