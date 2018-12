«Sono stato ieri sera in ospedale a Strasburgo, la situazione è stabile, stazionaria. Antonio è in coma farmacologico. Non è cambiato nulla nelle ultime ore. Confermo che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove, perché è bendato e ha solo il viso scoperto», ha spiegato Moresco.

Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'attentato di Strasburgo