Travolto dalle onde viene risucchiato e annega: i genitori riconoscono il loro Mirko

VERONA - Giovedì sera è stato trovato un corpo di un giovane nelle acque di Lido degli Estensi (Ferrara) oggi è stato identificato. La vittima dell’annegamento, consumatosi verso le 17 del 20 agosto, è Mirko Balzanelli, 36enne residente in provincia di Verona. Era arrivato da solo al Lido Estensi per passare qualche giorno al mare, una sua grande passione, ma purtroppo la vacanza è finita in tragedia. Sono stati i genitori, allertati dalla Guardia Costiera, a identificare la salma trasferita all’istituto di Medicina legale per l’autopsia.



Il riconoscimento è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 22 agosto, a due giorni di distanza dalla tragedia, quando il 36enne si era tuffato in acqua per una nuotata. I bagnini, che l’avevano visto in difficoltà a causa del mare mosso, si erano precipitati da lui per soccorrerlo ma poco dopo era sprofondato in acqua e se ne erano perse le tracce in mezzo alle onde. Si era subito attivata la macchina dei soccorsi e dopo ore di ricerche, attorno alle 20, è stato avvistato il corpo a circa 50 metri dalla spiaggia. Il pm Andrea Maggioni ha disposto il trasferimento della salma a Medicina legale, dove è stato riconosciuto dai genitori, chiamati dalla Guardia Costiera che aveva trovato il borsone della vittima sotto un ombrellone. Ultimo aggiornamento: 21:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA