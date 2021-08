Sul lago con un amico, il bagno a Cisano: 67enne muore annegato

BARDOLINO - Pomeriggio tragico oggi sul Garda: un veronese è morto annegato nelle acque davanti alla riva di Cisano (Bardolino) poco dopo le 18. La vittima è un pensionato di 67 anni di Castel d'Azzano, sposato e padre di due figli. L'uomo si trovava sul lago con un'amico quando ha deciso, poco dopo le 17 di buttarsi in acqua. Gli altri bagnanti hanno notato il corpo galleggiare in modo sospetto e hanno dato l'allarme.

Alcuni turisti lo hanno portato a riva e gli hanno prestato i primi soccorsi poi - secondo quanto riporta l'Arena - sono intervenuti anche i sanitari, ma per il 67enne - di cui non è stato ancora reso noto il nome - non c'era più niente da fare.