Scontro tra due auto, cinque feriti, tre incastrati nell'auto ribaltata

ANGIARI - A causa di una mancata precedenza due vetture si sono scontrate e, dopo l'impatto, uno dei mezzi si è ribaltata su un fianco. Cinque persone coinvolte nell'impatto, di cui due ricoverate in ospedale. I vigili del fuoco di Legnago, giunti sul posto con un mezzo e 5 uomini, hanno operato per liberare i tre giovani che, a bordo della vettura ribaltata, risultavano incastrati. Dopo aver tagliato il parabrezza gli occupanti venivano liberati e affidati alle cure dei sanitari. Le operazioni terminavano alle ore 0.30 con la messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto anche carabinieri di Legnago per le indagini sulla dinamica del sinistro.