Proiezioni sul 16% dei voti: Tommasi parte forte col 39%, Sboarina poco sotto il 30, Tosi al 26 fuori dal ballottaggio

VERONA - Ballottaggio quasi certo nel capoluogo scaligero con la sorpresa del centrosinistra che è largamente in testa: in base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona Damiano Tommasi si conferma in testa - come dagli exit poll - e arriva al 40,9% (poi corretto di un punto e mezzo al ribasso, 39,3%) seguito da Federico Sboarina che andrebbe al ballottaggio col 28,4% dei voti, poi c’è Flavio Tosi con il 25,8% infine Alberto Zelger al 3,6%. In base alla seconda proiezione Tommasi scende leggermente al 39,3% Sboarina è al 29% e Tosi al 26,6%. La copertura di questo campione è al 16%.

APPROFONDIMENTI IL PROFILO Damiano Tommasi, dal calcio alla politica: chi è il candidato... PRIMO PIANO Amministrative Verona, l'ovazione per Damiano Tommasi in... L'ANALISI Comunali, Mannheimer: «Se Fdi batte Lega per Salvini è... LE AMMINISTRATIVE IN VENETO A Verona Tommasi primo, testa a testa Sboarina Tosi. Padova, Giordani... LO SCENARIO Comunali 2022, per Meloni doppia corsa: superare Salvini al Nord e...

Questa tornata elettorale anche a Verona ha fatto registrare il calo dell'affluenza fermatasi al 60.07% contro il 58,40% regionali, ma con Belluno e Padova più alte (oltre il 61%).

PRIME REAZIONI

«Verona è una città stanca che ha bisogno di facce nuove e soprattutto di una politica che possa far riavvicinare i cittadini all'amministrazione. Nei prossimi 15 giorni dobbiamo convincere i veronesi che questa città ha estremo bisogno di cambiare ritmo e di voltare pagina, noi ci siamo», il candidato Damiano Tommasi, che le proiezioni danno in testa, ribadisce il suo impegno, nel quale si sente sostenuto anche dall'affetto dei tifosi della Roma, la sua ex squadra.

LA PROMESSA

«Se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio. Per festeggiare aspetto i risultati. Se i risultati saranno questi sono un pò sorpreso onestamente, specie per la forbice con gli altri sfidanti, questo risultato sarebbe una grande vittoria per la città». Così Damiano Tommasi ha commentato gli exit poll che lo danno in vantaggio alle Comunali di Verona. Alla domanda su chi preferirebbe affrontare al secondo turno tra Sboarina e Tosi, Tommasi ha sottolineato che «entrambi rappresentano il passato, speriamo si scelga una novità. Al ballottaggio è sicuro che andrò, almeno lo spero per chi fa i sondaggi», ha concluso.