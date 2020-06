Lavori per gli allagamenti a Porta Borsari, spunta la cinta muraria di Teodorico

​VERONA - Un tratto della seconda cinta muraria di Verona, risalente all'epoca di Teodorico, è venuto alla luce oggi a Porta Borsari, dove sono in corso alcuni lavori realizzati da Acque Veronesi per risolvere una criticità idraulica causa di frequenti episodi di allagamento.



L'intervento è eseguito in sintonia con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e le prime operazioni di scavo hanno già messo in luce strutture archeologiche di grande interesse. Si tratta dell'avancorpo difensivo costruito verosimilmente da Teodorico con la seconda cinta muraria della città. La struttura ancora oggi nota come «Mura di Gallieno», ma da tempo ritenuta di età gota. Tratti di questo avancorpo erano già emersi negli anni '90. (ANSA).