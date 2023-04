Agricoltore si rovescia con il trattore, muore a 40 anni

NEGRAR - Un 40enne è morto oggi, 2 aprile 2023, a causa del rovesciamento del trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto in via Chieve a Negrar di Valpolicella. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 l'agricoltore era già deceduto. Solo poche ore prima un bracciante indiano di 25 anni era rimasto gravemente ferito in un incidente identico rovesciandosi con il trattore a Ronco all'Adige (Verona).