Verona. Si vede rifiutare una sigaretta, sferra un pugno rompendo due denti al cameriere: 18enne in carcere

VERONA - La polizia locale di Verona ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip Luciano Gorra, su richiesta del Pm Diletta Schiaffino, nei confronti di un 18enne, accusato di un brutale pestaggio in centro a Verona ai danni di un giovane cameriere che aveva rifiutato di dargli una sigaretta. All'episodio avevano assistito altri sei giovani, tutti fuggiti non appena hanno visto l'avvicinarsi di una pattuglia della municipale.

Grazie al video integrale dell'episodio criminoso e alla ricerca di ulteriori fonti di prova, soprattutto di immagini delle decine delle telecamere di videosorveglianza nel centro storico, è stato possibile individuare l'aggressore, un soggetto di indole violenta, che aveva sferrato un pugno tanto forte da causare al malcapitato la caduta di due denti.