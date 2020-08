Aggressione al bar, voleva andar via senza pagare le birre: arrestato

VERONA - Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) con l'accusa di lesioni personali gravissime e aggravate. L'uomo ha ferito al braccio con un collo di bottiglia un romeno di 27 anni, residente nel comune gardesano, che è intervenuto per difendere il titolare del bar da dove l'aggressore stava cercando di allontanarsi senza pagare dopo aver prelevato due bottiglie di birra e alcune caramelle. Il 27enne ha subito una vasta ferita da taglio all'avambraccio con lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. I Carabinieri hanno rintracciato l'aggressore in un vicino parco, il giovane è stato riconosciuto facilmente perché indossava una maglietta della Juventus. Il 25enne è stato arrestato e dopo la convalida il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA