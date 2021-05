Aeroporti Verona-Brescia: ok dei soci all'aumento di capitale da 35 milioni

VERONA - L'assemblea straordinaria dei soci di Catullo, che gestisce gli aeroporti di Verona e Brescia, ha dato il via libera all'unanimità (98,9%) all'aumento di capitale sociale da 35 milioni di euro finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società, necessario per proseguire l'attività di gestione corrente degli aeroporti affidati in concessione, sostenere i previsti interventi infrastrutturali che interesseranno, in particolare, il terminal dell'aeroporto di Verona (Progetto Romeo) e quello dell'aeroporto di Brescia e le infrastrutture di volo di entrambi gli scali, nonché per rispettare gli impegni assunti con i propri enti finanziatori. L'operazione consiste nell'emissione di 1.545.740 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 22 ciascuna a un prezzo di emissione unitario pari a 22,70 euro. I soci avranno tempo fino al 31 luglio 2021 per eseguire l'aumento di capitale sociale. L'Assemblea ha inoltre provveduto a modificare l'articolo 25 dello Statuto della Catullo al fine di consentire ai soci pubblici azionisti di Aerogest di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale.

