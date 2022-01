Infiltrazioni della 'ndrangheta, "interdetta" la Adige Costruzioni srl

VERONA - Il prefetto di Verona, Donato Cafagna, ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Adige Costruzioni srl, società costituita nel 2017, perché esposta a rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per collegamenti con gruppi di matrice 'ndranghetista operanti nella provincia scaligera e in altre aree del nord e del sud Italia. La decisione è stata avviata in seguito alla richiesta di iscrizione nelle White List da parte della stessa società.

«Gli accertamenti svolti - informa la Prefettura - hanno messo in luce un intreccio societario tra imprese che dietro un'apparente legalità sono risultate tutte, direttamente o indirettamente, riconducibili allo stesso assetto proprietario attraverso un sistema di intestazioni fittizie». Di questa rete societaria, ancora all'attenzione per ulteriori risvolti e accertamenti da parte del Gruppo Interforze Antimafia, fa parte la Garda Costruzioni srl, interdetta dalla Prefettura di Mantova a seguito dei controlli sui cantieri per i Mondiali «Cortina 2021», e ad essa è collegata la «Sefonarf SRLS», interdetta dalla Prefettura di Cosenza. Il soggetto destinatario del provvedimento interdittivo ha la facoltà di richiedere audizione e presentare memorie ed osservazioni.