Verona. Maxi sequestro di addobbi natalizi contraffatti: tre negozi controllati dalla guardia di finanza

VERONA - Sequestrati 38 mila articoli tra addobbi natalizi, materiale di cancelleria e accessori per telefoni oltre a 17 mila metri di nastri decorativi. Tutto contraffatto. Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Verona ha controllato un negozio a Borgo Roma gestito da un uomo di origini straniere. E poi un altro a Borgo Venezia e un altro ancora in centro storico.

Due dei titolari sono stati segnalati alle autorità competenti per far scattare le sanzioni amministrative, un altro è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione.