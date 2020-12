Giovane accoltellato in un centro d'accoglienza: arrestato pachistano di 23 anni

VERONA - Un giovane pachistano di 23 anni è stato arrestato oggi - 27 dicembre - per il reato di lesioni aggravate dall'uso di arma bianca. Il giovane, che risulta avere precedenti penali, per futili motivi ha ferito un connazionale durante una lite in un Centro di accoglienza a Verona, colpendolo con un coltellino che nonostante le ridotte dimensioni ha intaccato un polmone. La vittima non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in codice rosso. Domani al Tribunale di Verona è prevista la direttissima.

Ultimo aggiornamento: 21:09

