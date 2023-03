Fermato mentre vagava nei campi il 50enne che ha accoltellato la moglie

ZEVIO - E' stato ritrovato scosso, ma in buone condizioni, nelle campagne di Zevio, in via Belledonne, il 50enne romeno che ieri mattina ha accoltellato gravemente la moglie nell'abitazione di Palù per poi fuggire in pigiama e ciabatte in mezzo ai campi armato di un coltello. Le ricerche erano partite subito. Lo hanno fermato verso le 12 di oggi, 31 marzo, i Carabinieri del comando compagnia di San Bonifacio a seguito di una segnalazione al 112 di cittadino che aveva raccolto gli inviti dei carabinieri a collaborare.

La donna, ricoverata in gravissime condizioni, all'ospedale Borgo Trento di Verona, è in via di miglioramento ma non ancora fuori pericolo di vita.