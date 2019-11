© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUSSOLENGO (VERONA) - Alle ore 22.55 di domenica sera, 10 novembre, I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in Via Gioacchino Rossini a Bussolengo per un'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di due piani.Presumibilmente per una perdita al tubo che collega il piano cottura della cucina al rubinetto del gas, i locali si sono saturati e, quando l'occupante dell'immobile, che non si era accorto di nulla,, ha innescato unache hadell'immobile. Anche il cancello basculante del garage, posto al piano sottostante e collegato all'appartamento, è stato divelto e tutto ciò che era riposto al suo interno è stato scaraventato nel tunnel di manovra.A causa della deflagrazione l'uomo ha subito escoriazioni e ferite alla nuca, portato fuori, è stato affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto. La struttura dello stabile non ha subito danni strutturali per cui non si è reso necessario evacuare gli occupanti e dichiararne l'inagibilità.