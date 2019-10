Lavori al ponte sul Mincio: casello di Peschiera chiuso per 40 giorni (direzione Milano)

VERONA - Per ulteriori lavori di consolidamento del ponte sul fiume Mincio, il casello di Peschiera del Garda resterà chiuso per 40 giorni fino al 20 novembre prossimo, ma solo in entrata e nella direzione Ovest (verso Milano).

I lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Mincio già avevano provocato due mesi di disagi poco meno di un anno fa.

