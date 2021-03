A4, scontro tra due Tir e due auto: carreggiata chiusa e riaperta

VERONA - Poco dopo le 9.30 di oggi, sabato 13 marzo, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sull'autostrada A4 al km 285, tra i caselli di VR Sud e VR Est, per il tamponamento tra due mezzi pesanti e due autovetture.

In particolare le operazioni si sono concentrate sul conducente di uno dei camion, rimasto ferito all'interno della cabina di guida. I soccorsi si sono svolti in collaborazione con Suem118, presente anche con eliambulanza: il ferito più grave è stato estratto, stabilizzato e trasportato in elicottero al trauma center dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, mentre altri due feriti lievi sono stati presi in cura da altri sanitari. Per circa un'ora e mezza la carreggiata in direzione est è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre la sicurezza era garantita da Polstrada e da ausiliari viabilità.

