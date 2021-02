Incidente in A4: tir tampona un'auto, poi abbatte le recinzioni e finisce di traverso in tangenziale

VERONA - Ieri sera alle 21 i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente stradale in Autostrada A4 all'altezza del Km 281 in direzione Venezia. Un tir ha tamponato da dietro un'autovettura e di seguito ha abbattuto tutte le recinzioni, andando ad occupare la sede stradale della parallela tangenziale Sud. La dinamica e in fase di studio da parte della Polizia Stradale, l'autista del tir, che proveniva da Bergamo, è rimasto illeso, ferito invece il conducente dell'autovettura tamponata. L'uomo è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale dal 118. L'intervento è durato circa un'ora e mezza.







