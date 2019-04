Finisce fuori strada con l'auto sulla A4 a Caldiero e muore sul colpo

VERONA - Un uomo è morto in un incidente avvenuto in serata sull'autostrada A4 Milano-Venezia, all'altezza di Caldiero (Verona). Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, l'uomo ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada morendo all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e un'ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

