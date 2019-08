A22. Camion si ribalta e occupa tutta la sede stradale: code e caselli chiusi

VERONA - Un incidente, senza vittime, sulla A22 tra Verona nord e Nogarole Rocca, ha portato a code e alla chiusura di due caselli. L'incidente ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando tutta la sede autostradale. L'autista, ferito, è stato portato in ospedale.



IL TRAFFICO

L'incidente - al vaglio della polizia stradale - ha portata al blocco dell'arteria creando una coda di 10 chilometri in direzione sud e di 6 in direzione nord secondo fonti autostradali e della polizia municipale di Verona. Successivamente sono stati chiusi i caselli di Verona nord e di Nogarole Rocca. Il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria che è in tilt e per la quale si stanno attivando le varie forze dell'ordine. In autostrada invece è stato mandato personale a sostegno per gli automobilisti bloccati.

