A22. Incidente in autostrada: gravissimo un ragazzo di 22 anni Foto

Incidente in A22, furgone contro camion

Ultimo aggiornamento: 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ore 22.18 del 25 Giugno i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sull, tra il casello di Nogarole Rocca e l'allacciamento con la A4 in direzione Bolzano, per unin cui è rimasto gravementeI pompieri, giunti sul posto con 2 mezzi e 5 uomini, hanno lavorato utilizzandoe affidare alle cure dei sanitari l'che, per cause ancora in fase d'accertamento,che viaggiava sulla stessa corsia di marcia. Durante tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, che si sono concluse intorno alla mezzanotte, l'autostrada è rimasta aperta su una sola corsia.