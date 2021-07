Disinnesco di una bomba d'aereo, domenica Autobrennero chiusa due ore

VERONA - Domenica 25 luglio, a seguito di un intervento di bonifica di una bomba d'aereo da mille libre della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in località Sdruzzinà nel Comune di Ala, la Prefettura di Trento ha comunicato che tra le 7,30 e le 10,30 è prevista l’interruzione della circolazione stradale sulla A22 del Brennero nel tratto tra le uscite di Rovereto Nord, in direzione sud, e di Affi in direzione nord. La viabilità verrà deviata sulla statale 12 e quindi potrebbero verificarsi anche ripercussioni sulla viabilità statale e provinciale al confine tra la provincia di Verona e il Trentino, in particolare sulla SS12, sulla SP90 destra Adige e sulla provinciale 211 dei Monti Lessini Il traffico ferroviario subirà il blocco in entrambe le direzioni, tra le Stazioni di Verona Porta Nuova e Rovereto, nella medesima fascia oraria. L’aggiornamento costante sull’evolversi della situazione sarà fornito da Viabilità Italia, dalla Società A22 del Brennero e da Trenitalia.