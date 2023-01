Primi nati 2023, in Veneto la prima a nascere è Sara. Venuta alla luce a Peschiera, pochi secondi dopo la mezzanotte Foto

VERONA - Ha emesso il primo vagito proprio mentre arrivava il nuovo anno Sara, la prima nata in Veneto, venuta alla luce ieri notte all'ospedale Pederzolì di Peschiera del Garda (Verona), pochi secondi dopo la mezzanotte. La bimba è in ottima salute, e pesa 3 chili e 90 grammi. E figlia di mamma, Elaine, originaria di Cuba, e Michele Ambrosi; la coppia vive a Ponti sul Mincio (Mantova). Mamma Elaine ha avvertito i sintomi del parto imminente due settimane prima del termine della gravidanza; dopo un travaglio durato tutto il pomeriggio del 31 dicembre, poco prima della mezzanotte i medici hanno deciso di far nascere la bimba con taglio cesareo. Così la piccola è venuta alla luce allo scoccare del 2023. E in attesa della fine dell'intervento e che si ristabilisse la neomamma, la piccola ha trovato subito accoglienza tra le braccia delle ostetriche, per qualche scatto che immortalasse l'importante momento.



E’ rosa anche l’ultimo fiocco del 2022, arrivato alle 22.47. Si chiama Ludovica Gandini e

anche lei è la prima bimba per mamma Greta, impiegata, e papà Raffaele, operaio, residenti

a Costermano. Mamma Greta ha dovuto attendere che Ludovica si decidesse a nascere, visto

che la gravidanza si è protratta ben oltre la 41° settimana. Ma finalmente ieri, 31 dicembre, il

travaglio è partito spontaneamente, arrivando a dilatazione completa nel tardo pomeriggio e

finalmente dando alla luce la piccola Ludovica, di 3410 gr, giusto in tempo per il brindisi.

Un travaglio lungo ma per fortuna in epidurale, commenta la mamma.







Tutta l’équipe medica e ostetrica è stata impegnata ben oltre la mezzanotte per dare la

dovuta assistenza, commenta la Dott.ssa Francesca Frazzingaro che ha coadiuvato le

colleghe ostetriche Daria, Daniela, Giulia e Nicole e che si è avvalsa della collega Dott.ssa

Cavaliere, della Dott.ssa Zerman come Pediatra e del Dott. Stoleru per il servizio di

Anestesia.