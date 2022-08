Venezia, è arrivata in porto la nave ucraina con 6.300 tonnellate di olio di semi di girasole

VENEZIA - È entrata stamane, martedì 30 agosto, nel porto di Venezia la nave «Zumrut Ana», partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. Il viaggio del cargo è stato possibile dopo l'autorizzazione della delegazione dell'Onu che da Istanbul coordina le operazioni di export di cereali dal paese in guerra.

La Zumrut Ana, la nave battente bandiera liberiana partita dal porto di Chornomorsk in Ucraina, è approdata nel porto di Venezia. L'accosto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, alle 6.53, dopo due giorni di controlli in cui l'imbarcazione è rimasta in rada. La nave resterà nel porto lagunare per scaricare i 6300 chili di olio vegetale, prima di ripartire domani alla volta dell'Ucraina.