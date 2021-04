VENEZIA - Si riapra, ma con cautela. Il prefetto Vittorio Zappalorto vara la linea dura per una zona gialla in sicurezza e scongiurare il rischio di un effetto tsunami delle settimane in clausura. «È necessario - spiega - che la graduale ripresa delle attività economiche e sociali avvenga nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia». Per questo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati