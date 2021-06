Marco Zennaro ai domiciliari in hotel, e per l'imprenditore oggi una nuova udienza a Khartum

VENEZIA - E' uscito dal carcere l'imprenditore veneziano Marco Zennaro, posto ora ai domiciliari in una cella d'albergo in Sudan e obbligato a restare nel Paese. Nuova udienza in sede civile, oggi a Khartum, per l'imprenditore italiano.

Zennaro è rimasto detenuto in cella per circa due mesi con un'accusa di truffa per la vendita di una partita di trasformatori elettrici. Costretto fino a ieri in una stanza del commissariato in condizioni proibitive, Zennaro è stato finalmente trasferito domiciliari in un albergo e dovrà restare in Sudan fino alla fine del procedimento, che a suo dire poggia su premesse infondate.

Zennaro e quel primo passo verso la libertà