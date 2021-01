Il piccolo Davide allo Zecchino d'Oro con una canzone scritta da Pieraccioni

Il chioggiotto Davide Bellemo sarà tra i protagonisti della prossima edizione dello Zecchino d'Oro posticipata dal 10 al 16 maggio a causa della pandemia. Davide ha solo 6 anni e la canzone "Mozart è stato gestito male", che canta in coppia con Martina Serravalle di Bergamo, ha già superato le 20mila visualizzazioni. Un risultato ottenuto in pochissimo tempo dato che tutte le canzoni sono state caricate sul canale Youtube dello Zecchino soltanto la notte di Natale.

La rassegna è giunta alla 63.ma edizione. Il pezzo cantato dal piccolo Davide è stato scritto addirittura dal celebre attore e regista Leonardo Pieraccioni e dal musicista Francesco Tricarico ed ha sbaragliato la concorrenza, permettendo ai due bimbi di accedere alla fase finale, sempre seguitissimo sui canali Rai, e che quest'anno vedrà affrontarsi 16 canzoni. Saranno tutte raccolte in una compilation distribuita poi da Sony Music Italia.

Nonostante le difficoltà di quest'anno, la fase finale delle selezioni si è potuta svolgere il 2 settembre, dal vivo, all'Antoniano. I brani in gara, scelti tra le 586 proposte arrivate a Bologna, trasmettono importanti messaggi educativi e sociali. Tra le tematiche di quest'edizione il valore dell'amicizia, l'inclusione, il rispetto per l'ambiente. A curare gli arrangiamenti musicali, il maestro Peppe Vessicchio, direttore musicale dello Zecchino d'Oro. Condurrà la kermesse il popolare Carlo Conti.



