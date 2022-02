Zainetto sull'argine del fiume: ore di angoscia si cerca un ragazzo, arrivano i sommozzatori

JESOLO - Lo zainetto a bordo del fiume Sile, ma di un giovane nessuna traccia. Ore di angoscia a Jesolo dove questa sera, 28 febbraio, è scattato l'allarme per un giovane che non ha fatto rientro a casa. I soccorritori hanno trovato uno zainetto a bordo del fiume Il tratto del fiume in prossimità di via La Bassa, non distante da viale Adriatico e questo ha fatto scattare le ricerche. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i colleghi del nucleo sommozzatori e gli agenti della Polizia locale. Le ricerche continuano.