Zainetto sull'argine del fiume Sile: ore di angoscia. Recuperato il corpo di un 50enne

JESOLO - Lo zainetto a bordo del fiume Sile, ma del proprietario nessuna traccia. Ore di angoscia a Jesolo dove questa sera, 28 febbraio, è scattato l'allarme per un uomo che non ha fatto rientro a casa. I soccorritori hanno trovato uno zainetto a bordo del fiume nel tratto in prossimità di via La Bassa, non distante da viale Adriatico, e questo ha fatto scattare le ricerche. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i colleghi del nucleo sommozzatori e gli agenti della polizia locale. Le ricerche sono continuate anche con il buio e purtroppo attorno alle 20 è stato trovato il corpo privo di vita. trovato anche un biglietto che avrebbe lasciato prima di allontanarsio da casa.

