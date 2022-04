Polemica sulla Sanità con de Luca, Zaia replica: «Visto che siamo tutti bravi si faccia l'Autonomia anche in Campania»

Polemica sulla Sanità, a scatenarla sono state le parole di Vincenzo De Luca che ieri ha accusato il Veneto di derubare la Campania sulla sanità. «Potremmo fare l'elenco delle operazioni di rapina consumate a danno del Sud», ha dichiarato testualmente il governatore dem, ospite di un evento della Cassa Depositi e Prestiti. Non è servito molto tempo perché arrivasse la risposta del presidente del Veneto, Luca Zaia: «A me spiacciono questi toni anche se non è la prima volta che vengono usati, spiace perché poi per qualche campano possono diventare una realtà».

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA De Luca, polemica sulla Sanità fra Nord e Sud: «Ogni... L'INTERVISTA «Contributi a pioggia al Meridione? Si deve aiutare il Nord a... IL TEMA Gabbie salariali, ecco cosa sono: il gap Nord-Sud fu cancellato nel... LA POLEMICA De Luca attacca la dirigente del Mibact Cipollone: «Ci faccio...

Queste le parole di Luca Zaia, a margine del sopralluogo del capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, all'hub per la prima accoglienza per profughi dall'Ucraina di Noale (Venezia). «Potrei solo dire che nel Pnrr alla Campania vanno 591mln di euro - ha replicato il governatore - e al Veneto 362mln, potrei dire che noi abbiamo 59mila dipendenti nella sanità pubblica, privato compreso, e la Campania ne ha 65mila, potrei dire che la Campania purtroppo ha avuto commissariamenti per anni, potrei dire che il Veneto è primo per Lea. Quello che non capisco - ha concluso Zaia - è il perché di questa polemica, io invece lancio la sfida: visto che siamo tutti bravi si faccia l'Autonomia anche in Campania».