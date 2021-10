Luca Zaia torna in diretta oggi , mercoledì 27 ottobre 2021, per gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia da Covid in Veneto. Oscilla il numero dei nuovi contagi quotidiani nelle province venete, si va dai 200 ai 470 al giorno, per adesso resta sotto controllo l'andamento dei ricoveri in area medica, dove però si vede un incremento, e in terapia intensiva, dove la situazione resta stabile.

Zaia in diretta oggi