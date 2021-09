Zaia in diretta oggi: 472 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, l'incidenza del virus in Veneto è di 1,03%

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 30 settembre, per le ultime notizie sull'andamento dell'epidemia da Covid in Veneto. Il governatore torna a parlare dalla sede della Protezione Civile di Marghera, fornendo i dati aggiornati del contagio e delle vittime, oltre che al report sulle vaccinazioni, compreso l'avvio della terza dose. Un nodo cruciale, non solo nella nostra regione, è rappresentato dalle scuole, dove le quarantene per casi di Covid rappresentano un problema per molte famiglie: gli istituti di ogni ordine e grado hanno riaperto i battenti da poche settimane, ma le classi in siolamento sono già molte, soprattutto nelle materne e nelle primarie.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino Covid in Veneto

Sono 472 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore nella nostra regione. L'incidenza del virus in Veneto è di 1,03%. Gli attualmente positivi sono 10.618. La situazione negli ospedali: ci sono 279 pazienti ricoverati (-12), 50 in terapia intensiva e 229 pazienti in area non critica.

Le ultime notizie

«La curva dei contagi è in remissione, ad oggi, in Veneto. Il virus circola, ma è vero che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia del Coronavirus e ci permette di essere più tranquilli rispetto a prima. Ovvio, mascherina e igienizzazione devono sempre essere utilizzati dai cittadini. Penso che quelli di oggi siano bei dati, il 65% di chi finisce in ospedale non è vaccinato, e l'80% di chi finisce in terapia intensiva non è vaccinato».