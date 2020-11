Emergenza Covid, Zaia: «In Veneto secondo i nostri calcoli l'Rt è sensibilmente diminuito. Le terapie intensive reggono» Diretta

Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta, oggi venerdì 20 novembre 2020, dall'Unità di crisi della protezione civile di Marghera aggiorna sui casi di coronavirus in tutto il territorio regionale e su eventuali nuovi provvedimenti. Proprio in queste ore il governo ha fatto una nuova ordinanza che dichiara zone rosse Lombardia e Piemonte fino al 3 dicembre. Ora vediamo se il Veneto riuscirà a rimanere in zona gialla o scivolerà in fascia arancione.

Bollettino

«Scende la pressione sulle terapie intensive del Veneto, con 10 ricoverati per Covid-19 in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 286 - dice il presidente della Regione, Luca Zaia, che però ha definito il dato occasionale - I casi positivi dall'inizio della pandemia salgono a 116.156, 3.468 in più rispetto a ieri. In isolamento vi sono 38.655 contagiati. I ricoverati nei reparti non critici sono 2.294 (+52). Si segnalano infine 66 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 3.123».

Terapie intensive e Rt

«Dalla riunione di oggi con i direttori delle aziende sanitarie, confermiamo la tenuta delle terapie intensive che oggi registrano anche dieci persone in meno tra i casi Covid. Per i numeri, per la sensazione e il clima di gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all'altro venerdì. Dai calcoli nostri, il nostro Rt è sensibilmente calato. C'è una sostanziale tenuta sulle terapie intensiv se non qualche criticità nel Veronese. Il trend non è di forte crescita, ma di crescita leggera, con giorni come oggi negativi. Le criticità toccano soprattutto i ricoveri ordinari, non più le terapie intensive. Questo vale anche e soprattutto per la gestione degli 8.000 pazienti non Covid. Nelle intensive c'è un innalzamento dell'età media, e ci fa pensare che la durata sarà più importante, questo dato non permette turnover più rapidi»

Tamponi

«Dei 3.007 medici di base in Veneto, 1.618 fanno i tamponi. Quindi non era un'eresia pensare che si potesse fare un percorso con loro. Sembrava quasi blasfemo - ha aggiunto - ma oggi il 59% del medici di famiglia fa tamponi, e ne fa 2.319 al giorno. Abbiamo stanziato fondi per dare 100 mila tamponi ai medici di base fino a dicembre, poi però non abbiamo forze per andare avanti a 18 euro a tampone»

«Stiamo andando avanti con i veterineri, in emergenza bisogna approfittare di tutte le opportunità»

