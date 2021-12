Zaia: «Pista da bob di Cortina, l'opera è finanziata, costerà 61 milioni». Ferriani: «Sarà un polo, non solo un impianto»

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia ha fatto il punto sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Ivo Ferriani, presidente Federazione mondiale del bob e dello skeleton, da palazzo Balbi, a Venezia oggi 21 dicembre 2021. Zaia ha annunciato che questa notte è stato approvato in Parlamento un emendamento che finanzia la pista da bob di Cortina (61 milioni, di cui 5 a carico della Regione Veneto). La norma ha avuto il parere favorevole del ministro dell'Economia, Daniele Franco. «Oggi è una sorta di discarica, un cadavere eccellente - ha detto il governatore - ma la pista è un pezzo importante della storia di Cortina e dello sport. Adesso invece riqualifichiamo l'area, smantelliamo tutto, riduciamo l'impatto della pista, bonifichiamo e ne facciamo una nuova, più corta e più speedy».

Ferriani: a Cortina polo del bob

Da parte sua, Ivo Ferriani ha annunciato che «Cortina diventerà un polo per il bob olimpico e paralimpico, non sarà solo una struttura di cemento, un impianto sportivo, ma un centro nazionale che verrà gestito con personale dedicato e attività di formazione. Passaggio importante sarà la creazione di un gruppo capace di realizzare una gestione manageriale. Ospiterà tre discipline olimpiche (bob, skeleton, slittino). Bisogna capire che a beneficiarne sarà tutto il territorio, perchè il brand Cortina si rafforza, le ricadute possono essere rilevanti. Puntiamo alla Coppa del Mondo del 2027, poi nel 2028 ci sono i Mondiali». La pista. Ferriani: «Le indicazioni che diamo ai progettisti tecnici sono queste: parte alta veloce, dove si fanno i tempi, parte bassa scenografica. Il tutto nella massima sicurezza. L'impianto dovrà essere utilizzato il più possibile, essere funzionale, anche per coprire i costi».

Zaia: bob paralimpico alle Olimpiadi nel 2026

Zaia ha fatto sapere che «è pronta la lettera della Regione per chiedere che il bob sia inserito come sport paralimpico fin dalle Olimpiadi del 2026. Ci candideremo a tutto».