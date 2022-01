Zaia in diretta oggi: «16.602 nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore e 28 vittime»

Luca Zaia in diretta oggi da palazzo Balbi. Il presidente del Veneto ha portato gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid nella nostra regione. Il virus continua a correre in tutta Italia, spinto soprattutto dalla variante Omicron. E anche nei nostri territori questa mutazione si manifesta con forza, lo dicono anche i dati di un recente studio sulle acque reflue che hanno evidenziato una percentuale dell'80% del virus. Intanto la nostra regione si avvicina alla zona arancione, per quanto gli ultimi dati dell'occupazione delle aree non critiche negli ospedali lascino "un respiro" di almeno due settimane prima del cambio di zona. In questo contesto si inserisce anche il ritorno a scuola per gli studenti, a questo proposito Zaia ha anticipato che la sua idea è quella di fornire ai ragazzi i tamponi fai da te.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi



Sono 16.602 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (4 volte tanto le punte di dicembre 2020). L'incidenza è di 10,83% su 153mila tamponi fatti. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state . La situazione negli ospedali:1575 (+59) sono i ricoverati negli ospedali del Veneto. Di questi, 1366 sono ospitati nei reparti dell'area medica (+50), mentre sono 209 in terapie intensiva (+9). I positivi ad oggi sono oltre 12mila, sono i cittadini in isolamento fiduciario. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 28.

Veneto resta giallo

Incidenza a 820,1 su 100mila abitanti a settimana, Area non critica a 20, 2 (massimo è 30), Terapie intensive a 19,4 (massimo è a 20). Per passare all'arancione bisogna arrivare a 1800 pazienti ricoverati in area non critica. Rt 1,19.

Covid in Veneto

E' in corso la commissione Salute delle Regioni, con l'assessore Lanzarin, alle 14 avremo l'incontro fra presidenti: è una giornata importante. Il dibattito in queste ore verte anche sulla riapertura delle scuole. Sono 153mila i tamponi fatti ieri, capirete bene che siamo in fase di stress del testing, arriviamo ad analizzarne 25mila di molecolari. Ieri abbiamo fatto oltre 50mila vaccini, si cresce con le prime dosi, anche sugli adulti. Il nostro dato di vaccinazione media è dell'87,6%.