Zaia in diretta oggi: nuova ordinanza in Veneto: test rapidi direttamente a scuola. Il bollettino: +191 infetti nelle ultime 24 ore

Luca Zaia in diretta oggi: gli aggiornamenti sul Covid in Veneto e le misure adottate dalla Regione per fermare il contagio. Ieri è stata una giornata particolare per quanto riguarda l'andamento del virus: sono stati 360 i nuovi infetti registrati in Veneto, un'impennata determinata soprattutto dai due focolai nell'ex caserma Zanusso di Oderzo e alla Fincantieri di Marghera.



Zaia in diretta: cosa ha detto

Il presidente della Regione Veneto torna in diretta Facebook oggi alle 12.30. Test innovativo acquistato dal Veneto, oggi il governatore darà alcuni dettagli in merito. Il test rapido di nuova generazione sarà così sensibile che in futuro non servirà più il successivo test molecolare.

Il bollettino

Ci avviciniamo ai due milioni di tamponi, esclusi i test rapidi che sono 1.410.000. Positivi 28.087, +191 nelle ultime 24 ore. Il bollettino di ieri aveva opltre 300 nuovi contagi, il fatto è spiegabile: sono stati caricati i dati dei risultati tutti insieme. I positivi sono 4.027, +62, in isolamento 9.858 cittadini, i ricoverati sono 234 (167 positivi e 67 negativi). In terapia intensiva sono ricoverate 29 persone, delle quali 7 negativi. I decessi sono 2.189.

176 pazienti sintomatici su 4.027 positivi, sono il 4,37%: il dato si muove, eravamo abituati a percentuali più basse, ma spesso ci sono positivi asintomatici al Covid. Moltissimi testati sono asintomatici, alcuni hanno sintomi dell'influenza ma non del Coronavirus. Va preso in considerazione questo dato. I positivi su tutti i cittadini in isolamento sono il 40%.



Nuova ordinanza oggi

entrare nelle scuole e fare i controlli

«Oggi firmo un'ordinanza importante - ha spiegato Luca Zaia -: misure di prevenzione connesse alla ripresa dell'attività scolastica in presenza. I nuovi protocolli riguardano da un lato la gestione delle scuole, faremo compilare un modulo di autorizzazione da parte dei genitori per, evitando alle famiglie di andare direttamente nei punti epr eseguire i test. Nel momento in cui c'è un positivo si va in classe a eseguire i test rapidi. La classe non va più in isolamento fiduciario, a tampone negativo si sta in classe. Evitiamo di svuotare le scuole».

Scuole, cosa cambia

Quarantena non più a casa

Test direttamente in classe

I test sono rapidi

Test rapidi

Sono stati approvati su nostra pressione e richiesta. Facciamo gare aperte a consumo per acquistare i test rapidi. Se il test rapido è positivo si va a chiedere la conferma al tampone, ma spero per pochi giorni ancora (fino all'arrivo dei test rapidi di ultimissima generazione, sensibili e, a quanto sembra, affidabilissimi).

Sintomi

Abbiamo cercato di togliere di mezzo tutti i certificati che oramai accompagnano la nostra quotidianità e abbiamo ridato ai medici il potere di valutare i sintomi e decidere cosa fare, se il tampone oppure no.

Test rapidi gratis ai medici

Diamo gratuitamente i test rapidi a tutti i medici pediatrici e medici di base che vogliono far parte della nostra squadra. Abbiamo pensato a una dotazione minima e rimpinguabile dalle Ulss su chiamata.

