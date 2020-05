Luca Zaia in diretta oggi: «Nuova ordinanza per teatri, cinema e discoteche». Caso Grecia: «Inaccettabile, fossi ministro degli Esteri sarei già ad Atene»

Luca Zaia in diretta oggi, 30 maggio 2020. Dopo la pubblicazione della nuova ordinanza (scarica il Pdf) del Veneto con le norme per le riaperture, nell'ottica del contenimento dell'epidemia da Coronavirus, ecco i temi affrontati oggi dal governatore della Regione. Oggi è il centesimo giorno dall'inizio della «tragedia, era il 21 febbraio, me lo ricordo bene. Siamo riusciti a scongiurare il pericolo di dover scegliere quale paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no, quale vita salvare, grazie a medici, infermieri, oss, amministrazioni, case di riposo, i volontari, tutti. Eravamo in guerra, ma senza carri armati e armi».



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

660.018 tamponi processati ad oggi, a regime le macchine del laboratorio del professor Andrea Crisanti, a settembre vogliamo arrivare a 30mila al giorno. Anche il metodo del pool comincia a dare risultati. Positivi 19.146 (+12), in isolamento 1.727 persone (-100), ricoverati 384 (120 sono positivi), in terapia intensiva 30 pazienti (7 positivi), dimessi 3.374 (+25), totale dei morti 1.916 (+10 rispetto a ieri), nati 77 bambini.

Trasporto pubblico locale

I treni cominciano ad essere affollati, e chiediamo a Trenitalia di aggiungere macchine e ripristinare i percorsi soppressi, soprattutto in direzione Venezia.

Nuova ordinanza: i dettagli

Il presidente Luca Zaia fa qualche precisazione rispetto alla nuova ordinanza del Veneto, valida dal primo al 15 giugno.

Centri estivi

Abbiamo avuto molti riscontri dai centri estivi, avremo una grande chiamata di popolo: piscine, centri privati, ci hanno contattati in molti, vogliamo dare una risposta alle famiglie. Mi dicono anche che sono in overbooking, pieni di prenotazioni. Grest in difficoltà: possiamo intervenire anche con un'ordinanza, credo che la liberatoria dei genitori sia assolutamente votata alla tutela di chi organizza i centri.

Mascherine

L'uso della mascherina cambia da lunedì primo giugno, la portiamo nei luoghi chiusi (negozi, ambulatori, palestre...) oppure nei luoghi dove non sia garantito il distanziamento sociale. Quindi teniamola sempre con noi.

Seconda ordinanza in arrivo

Verrà emanata prima di metà giugno, riguarderà cinema, teatri, discoteche e altre attività. Intrattenimento con posti fissi al tavolo è possibile oggi, ma tutti devono stare seduti al tavolo, non si salta e non si balla. Stiamo ultimando le linee guida per questi settori, andiamo verso l'apertura.

L'imitazione di Crozza

Si è impegnato ma può fare meglio, può impegnarsi un po' di più sulla dizione. Ma Crozza è un grande artista, è apprezzabile il lavoro che fa. L'ho anche vercato per fargli i complimenti, anche se mi ha invecchiato un po' troppo, ma aveva la segreteria.

Le decisioni del governo

Il governo vuole aprire, spero lo si faccia tutti assieme dal 3 di giugno, senza sorprese, penso questo sia un bel segnale.

Mobilità fra le regioni

La prima scelta era il 3, oppure una settimana dopo: è tutto secondo i programmi. A me piace anche l'idea che non passi il concetto che ci siano untori in Italia, ho tifato per la Lombardia. Le curve delle infezioni sono tutte pressoché uguali, direi che la Lombardia ha imboccato la fase indescende, ha una coda importante che va sfumando.

Il caso Grecia

Non bene la Grecia, penso che loro hanno più da rimetterci di noi, ci sono più veneti che vanno in Grecia che viceversa. Forse ci sono le persone sbagliate nei posti di comando sbagliati, io non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, il comportamento è assolutamente riprovevole, e ancor di più perché si tratta di un paese europeo. E non mi risulta che la sanità della Grecia sia come quella dell'Italia: non accettiamo lezioni da quel Paese. Se fossi un ministro degli Esteri sarei già ad Atene, bisogna intervenire subito, ma ammetto che non me lo sarei mai aspettato dalla Grecia, che per noi è casa.

Il caso Croazia

Si sta comportando in modo diverso, vi ricordo che in istria si parla il veneto. Loro non sono ina rea Schengen e giocano "da libero", hanno deciso di vincolare gli ingressi alle prenotazioni. Dicono "venite che siamo aperti", e lo diciamo anche noi ai turisti per il Veneto.

Caos Procure e il caso Salvini

Mattarella ha esercitato nel pieno dei suoi poteri di fronte a una situazione come questa, abbastanza imbarazzante. Salvini ne è una vittima, è una specie di congiura. L'alatra parte lesa sono i magistraati perbene, e sono la stragrande maggioranza. Deve esserci allenaza tra la politica sana e la magistratura sana. La magistratura è la terza gamba della democrazia, benvenga l'intervento del capo dello Stato. Quello che è accaduto non è da paese civile.

Cosa è successo

«Grave sconcerto e riprovazione» per «la degenerazione del sistema correntizio e l'inammissibile commistione fra politici e magistrati». Sergio Mattarella ha usato quasi le stesse parole di un anno fa, quando scoppiò «il caso Palamara», per fare chiarezza istituzionale nella nebbia che ancora avvolge il Consiglio superiore della Magistratura. Una bufera che non sembra placarsi, alimentata da nuove trascrizioni di intercettazioni, che sta deragliando pericolosamente all'esterno del Csm, penetrando nei delicatissimi rapporti tra politica e giustizia, fino ad accendere un violentissimo scontro tra la Lega e le toghe in vista del processo al leader della Lega sul caso della Gregoretti. In una lunga nota in punta di diritto il presidente della Repubblica ha invitato la politica a fare presto e bene la riforma del Csm, ha spiegato ancora una volta che «non può sciogliere l'organo di autogoverno dei giudici a sua »discrezione« e che se anche fosse uno scioglimento in questa fase sarebbe più dannoso che utile perchè rischierebbe di far saltare i diversi procedimenti disciplinari aperti. «Ancora una volta il presidente della Repubblica ci indica una strada, che è quella migliore: se le forze politiche hanno qualcosa da 'dirè hanno la possibilità di fare una riforma. Ed è quello che stiamo facendo«, commenta il Guardasigilli Bonafede. La Lega con Matteo Salvini apprezza gradendo i sentimenti di «sconcerto e riprovazione» espressi da Mattarella, ed è evidente che la nota del Quirinale mette il turbo alle iniziative della politica per presentare una riforma organica del Csm sulla quale, peraltro, è già da tempo al lavoro il governo. La preoccupazione del capo dello Stato è evidente e non l'ha mai nascosta: serve «una riforma che contribuisca a restituire appieno all'Ordine Giudiziario il prestigio e la credibilità incrinati da quanto appare, salvaguardando l'indispensabile valore dell'indipendenza della Magistratura, principio base della nostra Carta».

