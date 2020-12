Zaia in diretta oggi: «Un terzo dei ricoverati in ospedale in Veneto oggi è dato dai pazienti Covid»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per aggiornare i cittadini sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Ieri ed oggi le Regioni hanno incontrato in videoconferenza il Governo, e oggi il governatore potrebbe avere rilevanti anticipazioni sul contenuto del nuovo Dpcm che verrà presentato domani. I punti sono molti e tutti salienti per i veneti: i ristori, innanzitutto - ieri il presidente ha annunciato l'arrivo, se l'idea diventerà realtà, di 250 milioni per le ordinanze restrittive regionali, dei quali 20 destinati al Veneto -, e ancora la questione della montagna e degli impianti chiusi, con conseguente svuotamento di hotel e ristoranti, ma anche il Natale e il Capodanno e come verranno organizzati.

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2milioni 819mila (+14mila nelle ultime 24 ore), test rapidi oltre 1milione fatti ad oggi (+47mila), positivi da inizio pandemia 150909, 68792 attualmente positivi, nelle ultime 24 ore 2782 nuovi contagi, ricoverati totali 3094, terapie intensive sono 340. Ai 3094 aggiungiamo i 6979 che sono ricoveri ordinari, non Covid. Un terzo dei ricoverati in ospedale in Veneto oggi è dato dai pazienti Covid. 3887 (+69) i morti.

Un dato è concreto - ha spiegato Zaia -: i ricoverati in ospedale crescono, dipende dal ritardo della curva del contagio da Covid in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Da inizio pandemia abbiamo avuto la parte alta del Veneto colpita, quella meno metropolitana. Dall'altro ci sono gli assembramenti, se continuiamo a generarli arriveranno altri pazienti negli ospedali. La pressione nei nostri ospedali è alta.

