Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto il governatore. «Prevediamo il picco del Covid in Veneto intorno al 15-20 novembre»

Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 2 novembre 2020. Oggi è il giorno del nuovo Dpcm del Governo che stabilirà le nuove regole per contrastare l'epidemia da Coronavirus. Ieri Zaia ha partecipato all'incontro fra le Regioni e Roma, dicendo la sua: no a un lockdown generalizzato, sì a misure restrittive locali.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Oltre 2milioni e 300mila tamponi fatti ad oggi. Positivi 60.797, 1.544 in più nelle 24 ore, 32.933 attualmente positivi, 15.743 persone in isolamento. In ospedale 981 pazienti in area non critica, 108 sono negativi, in terapia intensiva 141 pazienti (+5), morti 2427 (9 nelle ultime 24 ore).

Picco virus a metà marzo

Noi dobbiamo iniziare a ragionare, ma si tratta di previsioni, sul fatto che tutte queste pandemie non durano all'infinito, hanno un esordio, una crescita, un picco e poi la decrescita. Anche a Marzo il 21 febbraio inizia, il 29 marzo abbiamo il picco, questi processi durano dai 70 ai 90 giorni. Se così fosse vuol dire che potremmo pensare a un picco intorno al 15-20 novembre.

Lockdown in Veneto?

In questo momento non intravediamo soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti. Le misure nazionali devono riguardare temi nazionali, ci sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in Parlamento (adesso), dopodiché ci sarà una nuova riunioni con Regioni, Comuni e Province per una proposta. Noi siao pronti a dar corso ad eventuali restrizioni ma non di sicuro sul fronte delle attività produttive.

Zone rosse

Ad oggi non ci sono proposte, noi abbiamo una road map a seconda dell'emergenza, con il Governo la riunione di stamattina è stata improntata su due linee di pensiero: chi dice che Roma debba far misure di minima e le restrizioni maggiori siano a carico delle regioni, e una opposta, ossia che il Governo prenda misure importanti a livello nazionale. E' pur vero che nelle regioni ci sono condizioni diverse da area e area, e così fra regioni e regioni. Da noi nella parte centrale e metropolitana del Veneto il virus è ovviamente più presente, è la parte più densamente popolata. L'idea è che vi sia un provvedimento nazionale concertato con le regioni.

Ospedali Covid

Oggi ci sarà una riunione in Cts per ricalibrare i servizi negli ospedali Covid, siamo a metà rispetto alla punta raggiunta a marzo. Domani daremo comunicazione.

Tamponi dai medici

Videoconferenza con la Sanità del Veneto, abbiamo parlato delle cure domiciliari e dei medici che devono essere riforniti dei tamponi rapidi, arrivano dal Governo e sono previsti per stasera, al massimo domani. Il protocollo operativo rispetto alla bardatura per i medici è portato avanti dal dottor Rigoli.

