Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta oggi: «Nuovo piano di Sanità pronto: in caso di ritorno del virus siamo autonomi per 6 mesi. Grecia: Facciano i tamponi»»

Luca Zaia in diretta domenica 31 maggio 2020, gli argomenti trattati dal rpesidente della Regione Veneto e gli aggiornamenti sul Coronavirus.

LA DATA «Dal 15 giugno liberi, con la mascherina. Presto un'altra ordinanza»



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino sulle 24 ore

670mila tamponi fatti, positivi 19.152 (+6), isolamento 1594 (-133), ricoverati 385 (+1), terapie intensive 29 (-1) e solo 6 positivi, morti in totale 1918 (+2), dimessi 3377 (+3), 84 bambini nati. (Leggi il bollettino sulle 12 ore)

Ritorno dell'emergenza? Cosa vuol dire

La reinfezione si ha con un ricarico di positivi, terapie intensive e morti, se il dato si muove verso l'alto lo intercettiamo in qualche giorno e prendiamo provvedimenti, ad oggi siamo allo 0,65 come dato di riferimento.



Mascherine, non sono abolite

Il Veneto non ha abolito le mascherine, avevamo una condizione più restrittiva rispetto al Dpcm, ci siamo adeguati, da domani solo nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove non è garantito il distanziamento sociale. L'ordinanza entra in vigore dalle 24 di stanotte.

Auto, in quanti si può andare e come?

In auto si va, ma solo i conviventi possono togliere la mascherina. Amici in auto? Si devono mettere la mascherina. Quanti possono salire in auto? Quanto previsto dall'omologazione della macchina.



Nuove linee guida per discoteche e casinò

Spostamenti tra regione, nuovo Dpcm in arrivo

«Sembra che dal 3 giugno, da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale di spostamenti. Ma noi siamo in attesa di un provvedimento nazionale. Questa cosa va a consolidarsi solo dopo l'adozione del provvedimento a livello nazionale, da come la vedo io, ci vorrà un Dpcm che interrompa il blocco». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, rilevando che «a memoria, tutti gli atti decadrebbero dal 15 giugno, per anticipare bisognerebbe fare un provvedimento di revoca». E poi ha aggiunto:

Non sono previsti tamponi o via libera sanitari

Punto stamani della situazione, stiamo preparando le linee guida nuove, quelle per cinema e teatri già pronte, stiamo concludendo quelle per le discoteche, e siamo pronti anche per quelle delle case da gioco e dei casinò.«Senza autocertificazione ci si potrà spostare da un posto all'altro.. Il Veneto ha le porte aperte, gli altri stanno facendo proposte ma il problema non si risolve con una patente di immunità ceh non esiste dal punto di vista scientifico».

La questione europea

Manca ancora una modalità unica di riapertura delle frontiere a livello europeo, anche se la raccolta dati dei Paesi comunitari non è per tutti uguale.



Grecia: facciano i tamponi e poi vediamo

Zaia, frecciatina a Di Maio

ci sarebbe il ministero degli Esteri, ma lasciamo perdere questo...

Si riapre agli italiani ma con quarantena. Pensare che si siano ridotti a fare editti per non farci entrare è allucinante, sappiano che non ci vedono più se ci chiudono la porta in faccia così. Se vogliono facciamo un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova: non esiste paese indenne dal Coronavirus.E noi non siamo degli appestati, ci mancano di rispetto,loro devono togliere la nostra regione dal bando, la Grecia è in Europa, non può permettersi questo atteggiamento.

Bloccare l'accesso ai paesi che ci hanno messo al bando? Il Veneto non chiude a nessuno , qui tutti sono bene accetti.

Treni e trasporti

Oggi abbiamo l'offerta pre covid per i treni regionali, aggiunti 3 treni straordinari sulla Verona Venezia e 2 sulla Castelfranco Venezia e 10 autobus. Ma sono sempre pieni per la riduzione del 50% dei posti. Dalla settimana prossima su Venezia avremo anche i convogli da Bologna e da Firenze.

Covid, ad oggi un morto in più del Vajont

Credo che ricorderemo il Vajont e il Coronavirus, più gli eventi catastrofici, ma questi due hanno numeri paurosi, catastrofici, 2mila persone sono un paese del Veneto.

Spiagge

Se tornassi indietro riaprirei le spiagge il 18 maggio come ho fatto. Se fosse stato proiettato tutto a fine giugno sarebbe stato drammatico, invece andiamo avanti in questa direzione. Penso che ne verremo fuori.



Nuovo piano della sanità veneta

Gli ospedali chiusi e riaperti, nei quali ci sono 740 posti letto nuovi, gli edifici vuoti sono stati riallestiti, a quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì pronti per l'autunno.

Stiamo pensando a contingentare il numero di tende esterne allestite, quelle del Triage, per avere il magazzino pronto se accade qualcosa.

Ospedali Covid, di fatto smontiamo solo le terapie intensive ingombranti ma lasciamo il più possibile pronto, anche reparti già allestiti per il piano d'attacco. Abbiamo già 6 mesi di autonomia in caso di una nuova emergenza.

Villa Salus, torna a fare l'ospedale ma tutto quello che è stato allestito resta pronto.

Abbiamo vissuto 101 giorni di esperienza quotidiana, l'esperienza accumulata ad oggi permetterà di avere una squadra più preparata: nel giro di qualche settimana depositeremo il nuovo piano di sanità pubblica, io voglio un esercito schierato, rafforzando il territorio e le scelte fatte. Noi il 21 febbraio siamo partiti da zero, siamo riusciti a fare esperienza limitando i danni. Pensate cosa sta accadendo negli Usa e in Brasile, io non avrei mai immaginato di vedere quello che sta accadendo adesso.

Movida in piazza, la protesta dei residenti: «Notte infernale fino alle 4»

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA