Luca Zaia in diretta alle 12.30: le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 13 gennaio 2022, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Da dicembre si è visto un aumento esponenziale dei contagi nella nostra regione, con picchi oltre i 20mila nuovi positivi al giorno. Il picco, secondo i dati previsionali, dovrebbe essere atteso in Veneto per il 23 gennaio, mentre la situazione negli ospedali dovrebbe raggiungere il punto più alto a febbraio (trovate QUI l'articolo). Intanto la regione si avvicina alla zona arancione (resta sotto la soglia, per adesso, solo il parametro delle Aree mediche), sull'onda della variante Omicron, con la sua alta contagiosità.

Zaia in diretta oggi